«Рубин» и «Оренбург» в зоне переходных матчей перед паузой, связанной с коронавирусом

В чемпионате России завершился 22-й тур, который, может стать последним перед приостановкой Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

«Рубин» и «Оренбург» сейчас находятся в зоне переходных матчей – казанцы набрали 23 очка в 22 матчах и идут на 14-м месте, с теми же показателями 13-й.

23-й тур Премьер-лиги запланирован на 20-22 марта. должен в гостях сыграть с «Уралом», а «Оренбург» – с «Локомотивом».

Турнирную таблицу замыкают «Ахмат» и – обе команды находятся в зоне прямого вылета.

Решение относительно проведения РПЛ может быть озвучено 17 марта, после того, как УЕФА примет решение по поводу Евро-2020 и еврокубков. Чемпионат России могут приостановить на 2 недели.