Бундеслига приостановлена из-за коронавируса

Проведение матчей Бундеслиги официально приостановлено из-за распространения коронавируса как минимум до 2 апреля. Также остановлена и вторая Бундеслига.

13 марта лига отменила все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии, хотя изначально их планировали сыграть без зрителей.

Ранее было отменено проведение игр в Англии, Испании, Италии и многих других чемпионатах.

На данный момент в Германии зафиксировано 5 795 случаев заражения COVID-19. Умерли 11 человек.

Спорт на карантине: ЛЧ, АПЛ, НБА, НХЛ – все прервали. Остались РПЛ и КХЛ

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