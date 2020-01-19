Бруну Фернандеш признан лучшим игроком февраля в АПЛ

АПЛ признала полузащитника Бруну Фернандеша лучшим игроком месяца в чемпионате Англии.

В трех матчах февраля 25-летний португалец забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

Кроме него на награду претендовали защитник «Челси» Маркос Алонсо, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин, защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти и вратарь «Бернли» Ник Поуп.

В январе награду получил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.