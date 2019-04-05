«Йокерит» отказался выступать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

официально отказался продолжать участие в Кубке Гагарина.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба, причиной такого решения называется следование рекомендациям правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса.

«Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя.

Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение», – отметил Яри Курри, председатель совета директоров клуба.

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее представитель клуба опровергал информацию о том, что клуб намерен сняться с плей-офф КХЛ.

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса