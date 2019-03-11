CAS может отложить рассмотрение судебного спора WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством ( ) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) могут быть отложены из-за ситуации с коронавирусом.

«Сейчас, в связи с коронавирусом, возможно, будут сдвинуты сроки рассмотрения.

Предварительно они планировались на конец апреля – начало мая. Вероятно, рассмотрение будет сдвинуто на конец мая.

Надеюсь, что как минимум мы защитим интересы спортсменов. И на Олимпийских играх в Токио, если они состоятся, национальная команда России будет участвовать со всеми национальными атрибутами», – отметил Матыцин.

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