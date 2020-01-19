УЕФА может провести Евро-2020 в декабре (The Telegraph)

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе -2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.

Перенос турнира позволит закончить национальные чемпионаты летом, поскольку сейчас сезоны в лигах топ-5 приостановлены из-за коронавируса.

Радикальные предложения типа проведения Евро в декабре обсудят во вторник на собрании УЕФА.

Существует также вариант с переносом турнира на год. Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА