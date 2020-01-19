«ПСЖ» готов отпустить Неймара за 150 млн евро, но исключает продажу Мбаппе

«ПСЖ» готов летом отпустить вингера , но при этом намерен удержать форварда Киллиана Мбаппе.

Парижский клуб планирует заработать на продаже 28-летнего бразильца 150 миллионов евро, сообщает As со ссылкой на ESPN.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо понимает, что Неймар хочет уйти. Парижане не хотят, чтобы следующее летнее трансферное окно прошло так же, как предыдущее, когда форварда регулярно отвлекали разговоры об интересе со стороны «Барселоны».

Однако продажу Мбаппе исключает: клуб рассчитывает на него как на системообразующего игрока в ближайшие несколько сезонов.