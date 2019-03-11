🏆 Итальянка Доротея Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира сезона-2019/20. 

Вирер заняла в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти 11-е место, ее главная преследовательница в общем зачете КМ норвежка Тириль Экхофф – 10-я. 

По итогам сезона на счету Вирер 793 очка, у Экхофф – 786. 

Это вторая подряд победа итальянской биатлонистки в общем зачете Кубка мира. 

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