🏆 Итальянка Доротея Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира сезона-2019/20.

Вирер заняла в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти 11-е место, ее главная преследовательница в общем зачете КМ норвежка Тириль Экхофф – 10-я.

По итогам сезона на счету Вирер 793 очка, у Экхофф – 786.

Это вторая подряд победа итальянской биатлонистки в общем зачете Кубка мира.

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