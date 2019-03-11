🇫🇮 ⚡ Трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении спортивной карьеры.
37-летняя спортсменка является трехкратной победительницей общего зачета Кубка мира (2010/11, 2013/14, 2017/18), чемпионкой мира, серебряным и четырехкратным бронзовым призером ЧМ.
На ее счету 27 побед на этапах Кубка мира, всего она поднималась на пьедестал почета 87 раз (27-34-24).
Последнюю гонку в карьеру Мякяряйнен проведет 14 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Another legend of our sport has just announced that today will be her final day in #biathlon. Let’s all enjoy this one last competition of the great 🇫🇮 @kmakarainen in #KON20 pic.twitter.com/ts6OG0Hy9H— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020