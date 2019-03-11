🇫🇮 ⚡ Трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

Теги Кайса Мякяряйнен Кубок мира по биатлону сборная Финляндии жен Контиолахти Биатлон

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении спортивной карьеры. 

37-летняя спортсменка является трехкратной победительницей общего зачета Кубка мира (2010/11, 2013/14, 2017/18), чемпионкой мира, серебряным и четырехкратным бронзовым призером ЧМ. 

На ее счету 27 побед на этапах Кубка мира, всего она поднималась на пьедестал почета 87 раз (27-34-24). 

Последнюю гонку в карьеру Мякяряйнен проведет 14 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти

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