В Казахстане запретили матчи из-за коронавируса. «Барыс» должен был играть с «Сибирью» без зрителей

Казахстанская федерация хоккея ввела ряд мер в стране в связи с распространением коронавируса.
Согласно сообщению на официальном сайте федерации, с 15 марта проведение любых матчей на территории Казахстана должно быть приостановлено на неопределенный срок.
Данная мера, очевидно, затронет матчи между «Барысом» и «Сибирью» во втором раунде Кубка Гагарина. Ранее сообщалось, что «Барыс» проведет домашние встречи этой серии без зрителей.
КХЛ обсудит перенос Кубка Гагарина 17 марта
«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон