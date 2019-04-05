В Казахстане запретили матчи из-за коронавируса. «Барыс» должен был играть с «Сибирью» без зрителей

Казахстанская федерация хоккея ввела ряд мер в стране в связи с распространением коронавируса.

Согласно сообщению на официальном сайте федерации, с 15 марта проведение любых матчей на территории Казахстана должно быть приостановлено на неопределенный срок.

Данная мера, очевидно, затронет матчи между «Барысом» и «Сибирью» во втором раунде Кубка Гагарина. Ранее сообщалось, что проведет домашние встречи этой серии без зрителей.

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