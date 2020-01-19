«МЮ» хочет активировать опцию продления контракта Погба до 2022 года

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Мино Райола Поль Погба агенты Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен удержать полузащитника Поля Погба в клубе.

По информации журналиста Николо Скиры, манкунианцы на прошлой неделе связались с агентом француза Мино Райолой и уведомили его о желании активировать опцию продления соглашения хавбека.

Если опцию активируют, то контракт Погба будет продлен до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021-го.

Однако это не означает, что француз точно останется в команде. Сам игрок желает вернуться в «Ювентус».

Статистику Погба можно найти здесь.

Сульшер о Погба: «Можете ждать, что Поль будет в «МЮ» и в следующем сезоне»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья