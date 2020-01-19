«МЮ» хочет активировать опцию продления контракта Погба до 2022 года

«Манчестер Юнайтед» намерен удержать полузащитника Поля Погба в клубе.
По информации журналиста Николо Скиры, манкунианцы на прошлой неделе связались с агентом француза Мино Райолой и уведомили его о желании активировать опцию продления соглашения хавбека.
Если опцию активируют, то контракт Погба будет продлен до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021-го.
Однако это не означает, что француз точно останется в команде. Сам игрок желает вернуться в «Ювентус».
Статистику Погба можно найти здесь.
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