«МЮ» хочет активировать опцию продления контракта Погба до 2022 года

намерен удержать полузащитника Поля Погба в клубе.

По информации журналиста Николо Скиры, манкунианцы на прошлой неделе связались с агентом француза и уведомили его о желании активировать опцию продления соглашения хавбека.

Если опцию активируют, то контракт Погба будет продлен до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021-го.

Однако это не означает, что француз точно останется в команде. Сам игрок желает вернуться в «Ювентус».

Статистику Погба можно найти здесь.

Сульшер о Погба: «Можете ждать, что Поль будет в «МЮ» и в следующем сезоне»