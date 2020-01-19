Серия А возобновит сезон 2 мая и завершит 30 июня (La Repubblica)

Стали известны подробности по поводу возможного возобновления сезона Серии А, который сейчас приостановлен из-за коронавируса.

Чемпионат Италии должен возобновиться в субботу, 2 мая, возможно, матчи будет проходить при пустых трибунах. Завершить сезон планируют 30 июня, вероятно, уже с болельщиками на стадионах, сообщает La Repubblica.

Тренировки команд при таком раскладе должны возобновиться с середины апреля. Серию А официально приостановили до 3 апреля, но, по данным источника, сценарий с началом чемпионата 4 апреля невозможен.

Ранее сообщалось, что руководство Серии А выступило против завершения первенства в формате плей-офф за чемпионство и сохранение прописки в высшем дивизионе. Планируется завершить турнир, проводя матчи каждые три дня и распределив несколько туров на весь июнь.

Напомним, в Италии число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 17 000 человек.

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