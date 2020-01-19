Азмун сделал первый хет-трик за «Зенит». Он делит 3-е место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий Сердар Азмун отметился хет-триком в ворота «Урала» (5:1, второй тайм) в матче 22-го тура РПЛ.

25-летний форвард забил 8-й, 9-й и 10-й голы в этом сезоне чемпионата России.

Азмун вышел на третье место в списке бомбардиров турнира, обойдя хавбека «Локомотива» , нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича и форварда «Арсенала» Евгения Луценко.

Иранец также сравнялся по голам с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Больше забили только Эльдор Шомуродов («Ростов», 11 мячей) и Артем Дзюба («Зенит», 12).

Теперь на счету Азмуна 26 голов в 45 матчах за «Зенит». Это его первый хет-трик за клуб из Санкт-Петербурга.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Урал».