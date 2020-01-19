Парфенов об 1:7 с «Зенитом»: «Бог разум отнял. Общекомандное безумие какое-то»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал гостевое поражение от (1:7) в 22-м туре РПЛ.

«Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков «Зенита». Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала – видимо, все выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то.

«Зенит» – та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счет ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили еще нападающего.

Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника – акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: «Парни, вопросов нет». Сегодня бог разум отнял, называется», – заявил Парфенов.

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