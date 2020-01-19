Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и пройдет без болельщиков.

Такое решение было принято в связи с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом.

На данный момент в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Матч «Сочи» – «Краснодар» состоится 15 марта.

Спорт на карантине: ЛЧ, АПЛ, НБА, НХЛ – все прервали. Остались РПЛ и КХЛ