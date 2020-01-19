Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Такое решение было принято в связи с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом.
На данный момент в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.
Матч «Сочи» – «Краснодар» состоится 15 марта.
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