Петтер Нортуг: «Клэбо – Месси лыжных гонок. Большунов – современный Нортуг»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг поделился мнением о победителе Кубка мира-2019/20 Александре Большунове, а также сравнил Йоханнеса Клэбо с футболистом Лионелем Месси.

«Клэбо почти всегда побеждает в спринте, но по дистанционной скорости заметно проигрывает Большунову. Думаю, Александр способен быть королем лыжных гонок следующие три сезона.

Он очень силен и находится в идеальном возрасте, желаю ему удачи. У него реально есть все, чтобы быть лидером в мировых лыжных гонках в ближайшие несколько сезонов.

Ему удалось прибавить за счет тактики. Он и раньше быстро бегал, но не всегда принимал правильные решения на трассе. Сейчас Большунов очень грамотно ведет гонки, поэтому обыграть его крайне тяжело. Он стал на год старше, и это видно по его выступлениям.

Норвежская команда старалась остановить его, но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане.

У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно, а когда Йоханнес Клэбо сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин», – сказал Нортуг «Чемпионату».

«Да, я действительно считаю Йоханнеса Клэбо Лионелем Месси лыжных гонок. А что касается Большунова, то с кем-то из футбола мне его сравнить сложно. Но он мне напоминает меня, считаю, что Большунов – это современный Нортуг.

При этом в этом сезоне он тактически стал гораздо сильнее. Конечно, мне еще есть чему его научить, но сейчас он проводит гонки практически идеально», – цитирует Нортуга ТАСС.

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