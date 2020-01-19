Ни один клуб АПЛ не предлагал признать сезон недействительным

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия календарь коронавирус Футбол

Ни один из 20 клубов АПЛ на собрании лиги не предлагал идею признать сезон недействительным, утверждает The Telegraph.

Однако, как сообщает издание, некоторые команды были бы не против такого развития события.

В частности, вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди в колонке для The Sun предложила признать сезон недействительным.

Накануне из-за пандемии коронавируса официально было принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.

Приоритетным планом Премьер-лиги является возобновление чемпионата 4 апреля и проведение запланированного на этот уик-энд 32-го тура.

Ожидается, что игры пройдут без зрителей, организации будет уделено серьезное внимание.

Есть надежда, что получится продолжить турнир согласно календарю, а между турами провести перенесенные матчи.

Директор по телевещанию Пол Молнар уже работает над вариантами и обсуждает с Футбольной ассоциацией Англии проведение Кубка страны, хотя вышеупомянутый вариант является одним из нескольких возможных.

В АПЛ после 29 туров лидирует «Ливерпуль», которому для чемпионства необходимо одержать две победы.

Клубы АПЛ думают закончить сезон. Самый реалистичный вариант: «Ливерпуль» чемпион, никто не вылетает

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