🏆 Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в сезоне-2019/20. Он опередил Фуркада на 2 очка

Норвежский биатлонист выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20.

Он опередил ближайшего соперника – француза – на 2 балла.

В последней гонке сезона – пасьюте на этапе в Контиолахти – Мартен Фуркад одержал победу, Йоханнес Бо занял 4-е место. Если бы норвежец стал пятым, Кубок мира выиграл бы Фуркад.

Лучший из россиян Александр Логинов занял 7-е место в общем зачете.

Йоханнес – рок-звезда на фоне Фуркада: портил машины, спускал штаны и орал со сцены