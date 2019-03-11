🏆 Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в сезоне-2019/20. Он опередил Фуркада на 2 очка

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20. 

Он опередил ближайшего соперника – француза Мартена Фуркада – на 2 балла. 

В последней гонке сезона – пасьюте на этапе в Контиолахти – Мартен Фуркад одержал победу, Йоханнес Бо занял 4-е место. Если бы норвежец стал пятым, Кубок мира выиграл бы Фуркад. 

Лучший из россиян Александр Логинов занял 7-е место в общем зачете. 

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