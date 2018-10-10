Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев бросил вызов критикам депутата Госдумы Валентины Терешковой.

«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют Героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России.

Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» – заявил Кремлев.

Терешкова предложила обнулить количество сроков президента России Владимира Путина и позволить ему вновь избираться на пост.

Умар Кремлев предложил перенести ОИ-2020 из-за коронавируса в Россию: «Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия»

Российский боксер Кушиташвили должен был стать звездой, но его арестовали за наркотики и нападение на росгвардейца