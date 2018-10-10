Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев бросил вызов критикам депутата Госдумы Валентины Терешковой.
«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют Героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России.
Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» – заявил Кремлев.
Терешкова предложила обнулить количество сроков президента России Владимира Путина и позволить ему вновь избираться на пост.
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Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют Героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте свои задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!
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