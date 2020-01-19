Малком забил первый гол за «Зенит»

громит «Урал» (4:0, первый тайм) в матче 22-го тура РПЛ.

Полузащитник петербуржцев забил четвертый мяч в этой встрече.

Этот гол стал для 23-летнего игрока первым в составе «Зенита» в шести официальных матчах. Он также забивал в товарищеской встрече с «Кайратом» (3:1).

Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 млн евро плюс 5 млн бонусов.

После двух игр за клуб в 2019 году Малком несколько месяцев восстанавливался от тяжелой травмы, полученной в матче с «Динамо».