Баннер о Терешковой на трибуне в Туле: «Валя, ты просто космос»

Болельщики тульского «Арсенала» на игре с вывесили баннер «Валя, ты просто космос».

Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту.

10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На Sports.ru можно посмотреть матч «Арсенал» – «Рубин» (0:1, перерыв). Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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