Баннер о Терешковой на трибуне в Туле: «Валя, ты просто космос»

Болельщики тульского «Арсенала» на игре с «Рубином» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту.
10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
На Sports.ru можно посмотреть матч «Арсенал» – «Рубин» (0:1, перерыв). Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
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