АПЛ проведет совещание в четверг, чтобы разработать план на остаток сезона

Английская Премьер-лига проведет экстренное совещание в четверг, чтобы разработать план на оставшуюся часть сезона.

Клубы, выступающие под эгидой Английской футбольной лиги (EFL), встретятся на день раньше, в среду.

К четвергу клубы АПЛ, как ожидается, получат больше информации, поскольку во вторник будет собрание .

Сейчас матчи в Англии приостановлены как минимум до 4 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

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