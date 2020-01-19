Орлов о том, что Кокорин пересмотрел отношение к Путину: «Это очень хорошо. В 90-е мы выдавливали из себя раба, воспитанного советской властью»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова форварда «Сочи» Александра Кокорина об изменившемся отношении к власти и к президенту России Владимиру Путину после пребывания в заключении.

– Видели, Кокорин любопытное интервью дал блогеру Савину?

– Да, видел, конечно. Какая-то девочка расшифровывала, и это носило такой полускандальный характер.

Сначала прочитал, что он [Кокорин] не будет...

– Возвращаться в .

– Да. А потом было опровержение. Мы, журналисты, тоже попадаем в плен возможных информационных фейков. Ну, что тут сделаешь.

– А как вы думаете, Кокорин все-таки может вернуться в «Зенит»?

– Да я убежден, что вернется.

– Посмотрим. Видите, Кокорин даже пересмотрел отношение к Путину, сидя за решеткой.

– Ну, это право каждого человека. Хорошо, что он говорит об этом.

– Хорошо, что еще думает. Это тоже неплохо.

– Мы с вами в 90-е годы занимались выдавливанием из себя раба, воспитанного советской властью. Вы, молодые люди, даже не знаете, какая страшная была эта машина – КПСС.

Сейчас сказки рассказывают о том, какая хорошая жизнь тогда была. Нужна новая жизнь, и мы в новую жизнь поверили.

Сегодня очень сложный момент, надо делать выбор. Но надо делать выбор людям, каждому. Поэтому, если кто-то что-то пересматривает, это очень хорошо.

Он должен пересматривать и оценивать человека по поступкам, не по словам, – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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