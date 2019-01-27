Шведский фигурист Майоров: «Смотрел на Трусову, Косторную и Щербакову на ЧЕ. Потом даже не вспомнил, кто чего катал – все одинаковое»

Шведский фигурист Александр Майоров поделился мнением о катании Александры Трусовой, Анны Щербаковой и .

«Я смотрел на чемпионате Европы выступление русских девочек. Они же первые три места заняли? Да, по прыжкам они бы с мальчиками смогли уже соревноваться без проблем. Но я посмотрел три программы и... Даже не помнил, кто чего катал. Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально.

Но прыжки и вращения – мировой уровень, нет вопросов. Но катание очень похожим было у всех троих. Очень хорошо катаются, но очень похоже. Мечтаю, что на следующий сезон они возьмут совсем разную музыку», – рассказал Майоров.

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