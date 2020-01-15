Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса

В мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В плане «А», в частности, говорится об «отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания». Ответственными указаны органы исполнительной власти города – по мероприятиям регионального уровня.

В плане «Б» прописан более строгий пункт: «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки». Ответственным назначен департамент спорта Москвы.

По последним данным, в России было зарегистрировано 6 случаев заражения инфекцией.