Сергей Устюгов о критике в адрес Логинова: «А про Йохауг вспоминает кто-нибудь? Она бегает, что с ума сойти можно, я так не могу»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал критику иностранных спортсменов в адрес биатлониста .

— Наверняка слышали, что творилось вокруг Логинова. Как бы вы поступили на его месте?

— Думаю, я сказал бы: «Спасибо, профессиональный спорт. Спасибо сборной России. Но если я тут не нужен и меня никто не хочет видеть, нужно идти и жить другой жизнью».

— То есть вас не удивили его слова о возможном завершении карьеры?

— Да это было понятно. Весь мировой биатлон что-то требует от него, постоянно просит извинений. Но ведь Саня отбыл свое наказание. Почему ему припоминают это на каждом удачном старте? Он бегает с вами весь год, постоянно проходит допинг-контроли. Только выигрывает — и начинается.

Никто не знает, что у него вообще за история, за руку, как ребят во время лыжного чемпионата мира-2019, Логинова не ловили. Так что я не знаю, что творится у них в головах.

У нас кто-то вспоминает про Йохауг или Сундбю? Тереза бегает, что с ума сойти можно. Такая частота движений! Я так не могу. Но никто из лыжников ничего ей не говорит. И уж тем более к норвежцам не заходит полиция утром в день старта. Думаю, случись такое, федерация и вся страна шумели бы так, что никому мало не показалось.

Я понимаю эмоции Сани, потому что сам пережил дикую несправедливость. Меня не пустили на Олимпиаду. Просто так. Такие вещи сильно бьют по желанию, по мотивации. Антон Шипулин тоже завершил карьеру после непонятных обысков полицейских.

С этим беспределом нужно срочно что-то делать. Нельзя, чтобы со спортсменами обращались как с бесправными существами. Нас могут просто так, без каких-либо объяснений не пустить на соревнования. Или нагрянуть в день старта на чемпионате мира с обысками, забрать личные вещи. И потом даже не извиниться. Все это очень неприятно. Они рушат спортивные карьеры, но никто за это не отвечает. Так нельзя, – рассказал Устюгов.

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