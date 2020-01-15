«Барса» хочет подписать минимум 4 новичков летом. Клуб намерен усилить состав для Месси

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планирует провести масштабную трансферную кампанию по завершении сезона.

В каталонском клубе хотят, чтобы в последние годы карьеры нападающего у него была конкурентоспособная и сильная команда.

Руководство «Барселоны», в первую очередь, не хочет повторить прошлогодние ошибки и подписать футболистов, которые получат запасные роли.

В «Барсе» рассчитывают пригласить летом двух защитников и двух нападающих. Также возможен трансфер полузащитника, он зависит от того, как будет развиваться ситуация на рынке.

В оборону сине-гранатовые хотят приобрести центрального и левого защитников. В атаку – центрфорварда, который станет заменой Луису Суаресу в долгосрочной перспективе, а также флангового нападающего. Приоритетным вариантом будет возвращение из «ПСЖ».

Одно из худших класико Месси. Во втором тайме «Мадрид» включил максимальный прессинг – и «Барса» не справилась