«Барса» хочет подписать минимум 4 новичков летом. Клуб намерен усилить состав для Месси

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Неймар Футбол

­

«Барселона» планирует провести масштабную трансферную кампанию по завершении сезона. 

В каталонском клубе хотят, чтобы в последние годы карьеры нападающего Лионеля Месси у него была конкурентоспособная и сильная команда.

Руководство «Барселоны», в первую очередь, не хочет повторить прошлогодние ошибки и подписать футболистов, которые получат запасные роли.

В «Барсе» рассчитывают пригласить летом двух защитников и двух нападающих. Также возможен трансфер полузащитника, он зависит от того, как будет развиваться ситуация на рынке.

В оборону сине-гранатовые хотят приобрести центрального и левого защитников. В атаку – центрфорварда, который станет заменой Луису Суаресу в долгосрочной перспективе, а также флангового нападающего. Приоритетным вариантом будет возвращение Неймара из «ПСЖ».

Одно из худших класико Месси. Во втором тайме «Мадрид» включил максимальный прессинг – и «Барса» не справилась

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья