💊 Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

Министр, ответственный за организацию Олимпийских игр, известная конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото сообщила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр.

В настоящее время Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Тестовые соревнования на Играх были отменены из-за вспышки болезни в Японии. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране достигло 980 человек, 706 из них – на круизном лайнере Diamond Princess.

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