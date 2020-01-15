У матери Роналду случился инсульт

Мать форварда Криштиану Роналду Долореш сегодня была доставлена в больницу из-за проблем со здоровьем.

65-летняя женщина перенесла инсульт, сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira. Своевременная помощь врачей позволила избежать серьезных последствий, но состояние Долореш требует дальнейшего ухода.

Отмечается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.

Бывший клуб Роналду «Спортинг» пожелал Долореш скорейшего выздоровления.