В ФХР считают, что без побед сборной клубный хоккей не нужен широким массам

Стали известны подробности письма ФХР в относительно потолка зарплат .

По мнению авторов письма, внедрение низкого потолка приведет к увеличению оттока игроков, «неизбежному падению интереса к национальному чемпионату и снижению результатов сборной», которая будет испытывать трудности с комплектованием и не сможет показывать хороших результатов.

«Таким образом, интерес и к хоккею в принципе, поскольку сборная является его витриной, будет падать. Без побед национальной команды клубный хоккей широким массам просто не нужен», – передает слова источника «Коммерсант».

В письме ФХР просила увеличить потолок зарплат до 1,3 миллиарда рублей. Ранее КХЛ официально утвердила сумму жесткого потолка – 900 миллионов рублей.

ФХР о потолке зарплат в КХЛ: «Создается серьезный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде-2022»