МОК: «Полностью уверены, что Олимпийские игры будут успешно проведены с 24 июля по 9 августа 2020 года»

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу информации о возможном переносе Олимпийских игр в связи с эпидемией коронавируса.

«Исполнительный комитет выражает полную уверенность, что Олимпийские игры будут успешно проведены в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В середине февраля была создана совместная рабочая группа с участием , оргкомитета Токио-2020, представителей Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые являются важной частью планов по проведению безопасных Игр.

МОК будет и впредь следовать рекомендациям ВОЗ, как ведущего учреждения Организации Объединенных Наций в этой области. МОК выразил свою признательность ВОЗ за постоянные ценные советы и сотрудничество.

Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать в решении проблем, связанных с коронавирусом.

МОК призывает спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио», – говорится в заявлении организации.

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