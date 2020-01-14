Черчесов о Лиге наций: «Жребий как жребий. Всех мы знаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций.

сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе 3 Лиги B.

– Давайте оценим команды, которые нам достались. Кажется, что жребий не самый простой.

– Жребий как жребий. С турками часто играем, они нам попались и в прошлую Лигу наций. С венграми мы играли пару лет назад, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем.

– Но там есть не только Турция и Венгрия, это будет еще интереснее.

– Нам не привыкать. Тем более что шестого июня мы будем с ними (с Сербией – прим. Sports.ru) играть в контрольном матче. Уже наметим, будем готовиться к чемпионату Европы.

– Для вас в Лиге наций какая цель?

– У нас перед Лигой наций большой турнир, поэтому об этом, честно говоря, не думается. Чемпионат Европы закончится, и тогда мы будем концентрироваться на этом. Ничего конкретного сейчас я не могу сказать.

– Это начинание УЕФА для вас полностью оправдано?

– Я уже несколько раз на этот вопрос отвечал. Могу повториться: для меня приятно, потому что это не контрольные матчи, а турнир, который, во-первых, оплачивается УЕФА, во-вторых, это очки, соревновательный процесс. Самое главное – команды, выигравшие свои группы, могут попадать на большие турниры.

Через Лигу наций шанс может получить любая команда. В моем понимании это важно.

– Для вас важно, что есть пара путевок на чемпионат мира?

– В отборочных турнирах спринт, одна осечка – и можно не достать соперника. Поэтому через Лигу наций некоторые команды могут на чемпионат Европы попасть. Всегда есть шанс бороться.

– То, что регламент изменился, уже оценили?

– Нет, не оценил. Жеребьевку получили – и готовимся к чемпионату Европы.

– Для вас в двух контрольных матчах что самое важное увидеть?

– Самое главное – чтобы мы правильно оценили потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Осталось четыре игры, и в любой игре нам надо давать максимум. Надо проверить связки, посмотрим.

– Новички могут появиться в этих двух матчах?

– На ваших глазах часто кто-то появлялся. Мы за всеми наблюдаем, – сказал Черчесов.