Хави: «Жить в Катаре очень легко. Здесь нет преступности, у нас даже ключей от квартиры нет»

Экс-хавбек «Барселоны» Хави, который сейчас возглавляет «Аль-Садд», рассказал о жизни в Катаре.

– Сколько лет ты уже живешь в Катаре?

– Уже идет пятый год. Четыре, когда я был игроком, и сейчас как тренер. И ты знаешь – все отлично. Честно говоря, я здесь счастлив.

– Тебе здесь нравится?

– Ты даже не представляешь, насколько мне комфортно в Катаре.

– Но ведь Доха – это совсем другой мир по сравнению с Барселоной.

– Это другая культура, но, на самом деле, они очень семейные. Люди очень воспитанные, очень гостеприимные. Это страна, в которой жить очень легко. Это безопасный город, здесь нет преступности. Честно сказать, я здесь очень счастлив, мои дети родились здесь.

– Ты ведь еще посол Катара на чемпионате мира. Что Катар приготовил перед ЧМ?

– Да, так и есть, я работаю с оргкомитетом в преддверии чемпионата мира. Во-первых, это зима. Зимой здесь температура 25-30 градусов, это идеально. Игроки не будут много передвигаться по стране перед матчами. Зрители в один день смогут посмотреть несколько игр, так как здесь максимальное передвижение по городу – не больше 30 минут.

Поэтому это идеальное место для соревнований. Для зрителей это будет намного удобнее. Люди будут приятно удивлены, особенно страной. Здесь очень хороший уровень жизни. Это маленькая страна, но экономика здесь очень сильная. Здесь роскошные отели, пляжи, хорошие рестораны, все очень качественное. Ну, ты знаешь – как в России.

– Что есть в Дохе, чего нет в Европе и тебе хотелось бы это видеть, например, в твоем родном городе Барселоне?

– Это, конечно же, безопасность. Здесь нет преступности, законы здесь намного сильнее, чем ты думаешь. Поэтому так безопасно. У нас даже ключей от квартиры нет.

– Правда? То есть ты никогда не закрываешь дверь дома?

– Тут такое правило, если кто-то и зайдет к тебе в дом, это твой друг. Так что я не беспокоюсь за себя и свою семью, – рассказал Хави в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.