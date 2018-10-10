Александр Емельяненко: «Тина Канделаки – дура. Полная дура»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко прокомментировал высказывания генерального директора «Матч ТВ» Тины Канделаки относительно взаимоотношений бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я никогда раньше не думал, что такая дура. Я был о ней лучшего мнения.

Дура... Дура. Полная дура», – заявил Емельяненко.

Тина Канделаки: «Александр Емельяненко не нужен Кадырову. Вот Кадыров нужен Емельяненко»

Канделаки о коронавирусе: «Давайте отменим футбол, биатлон и иже с ними и будем играть в боулинг по видеосвязи»