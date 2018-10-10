Александр Емельяненко: «Тина Канделаки – дура. Полная дура»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко прокомментировал высказывания генерального директора «Матч ТВ» Тины Канделаки относительно взаимоотношений бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения.
Дура... Дура. Полная дура», – заявил Емельяненко.
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