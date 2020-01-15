У сотрудника РФС подтвержден коронавирус

Сотрудник РФС Давид Беров получил протокол, подтверждающий положительный тест на коронавирус.

Впервые информация о том, что у Берова, который также играет в футбол за команду ЛФЛ «Мегамужики», подозрение на заражение, появилась 1 марта.

Он был госпитализирован с симптомами ОРВИ после возвращения из Северной Италии. Сообщалось, что у него нет никаких симптомов заболевания.

По возвращении из Италии он не был ни на тренировках «Мегамужиков», ни на работе в РФС. Но контактировал с родственниками: у них нет симптомов, но они помещены на карантин.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом 90 тысяч человек, из них 3000 скончались.