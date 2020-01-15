Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»

Теги Барселона Ла Лига Sports.ru Антуан Гризманн Кике Сетьен Класико брань Футбол

Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2).

Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.

Испанский телеканал Vamos зафиксировал несколько высказываний Сарабии с бровки и с помощью специалистов по чтению по губам расшифровал их.

В частности, на момент, нереализованный Антуаном Гризманном в первом тайме, тренер отреагировал следующим образом: «Забей, Антуан, ## твою мать, слабее [пробей]».

Одно из худших класико Месси. Во втором тайме «Мадрид» включил максимальный прессинг – и «Барса» не справилась

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