Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»

Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с (0:2).

Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.

Испанский телеканал Vamos зафиксировал несколько высказываний Сарабии с бровки и с помощью специалистов по чтению по губам расшифровал их.

В частности, на момент, нереализованный в первом тайме, тренер отреагировал следующим образом: «Забей, Антуан, ## твою мать, слабее [пробей]».

Одно из худших класико Месси. Во втором тайме «Мадрид» включил максимальный прессинг – и «Барса» не справилась