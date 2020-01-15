Матчи «Барсы» и «Валенсии» в ЛЧ и игры «Интера» и «Ромы» в ЛЕ могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Некоторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.

Как сообщает Marca, подобные меры были рекомендованы Министерством здравоохранения Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В частности, рекомендовано провести при пустых трибунах матчи «Барселона» – «Наполи» и «Валенсия» – «Аталанта» в Лиге чемпионов.

В первом матче между «Валенсией» и «Аталантой» итальянский клуб победил со счетом 4:1, а игра между каталонским клубом и «Наполи» завершилась вничью (1:1).

Также сообщается, что при пустых трибунах «Валенсия» может сыграть против «Алавеса» в Ла Лиге. Кроме того, без зрителей могут пройти игры 1/8 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Интером», а также между «Севильей» и «Ромой».