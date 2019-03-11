Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявил, что МОК признал подделку подписей Родченкова в документах

Адвокат российских биатлонисток , Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет ( ) признал поддельными подписи Родченкова в документах по делам спортсменок.

«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Cпортивном арбитражном суде ( ).

Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ.

Мы же, посмотрев то, чтобы было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными – Родченков не подписывал этих документов.

Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты.

Эксперты заявили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом», – цитирует Панича ТАСС.

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