Матчи «Валенсия» – «Аталанта» и «Хетафе» – «Интер» пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» и игра 1/8 «Хетафе» – «Интер» пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока.

«Без зрителей пройдут баскетбольные матчи «Валенсия» – «Олимпия Милан» 5 марта, «Жирона» – «Венеция» 19 марта, а также встречи «Валенсии» и «Аталанты» 10 марта, «Хетафе» и 19 марта.

Эти четыре матча, а также любые другие, которые соответствуют данной категории, будут проходить без зрителей. Это согласованная мера, которую предписали органы здравоохранения других стран, включая север Италии.

Все спортивные мероприятия, в которых участвуют команды из зон, представляющих риск, будут проводиться за закрытыми дверями», – сказал Илья Рока.

Также ранее было рекомендовано провести при пустых трибунах матчи «Барселона» – «Наполи» и «Севилья» – «Рома».