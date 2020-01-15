Депутат Лебедев о коронавирусе: «В Москве, видимо, гораздо больше зараженных, чем объявляют. Матчи лучше перенести»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о количестве зараженных коронавирусом в Москве.

«Паниковать не стоит. Вероятность отмены матчей высока, потому что число зараженных этим проклятым вирусом, видимо, в Москве гораздо больше, чем объявляют официальные власти. И не один человек, и не полтора. Если бы в Москве был один случай заражения, то никто бы не придумывал каких-то планов, не рассматривал вопросы отмены спортивных и различных культурно-массовых мероприятий, где собирается много людей.

Заболевших гораздо больше, и здесь два варианта: либо мы до сих пор не способны определить болезнь, либо власти просто скрывают данные, чтобы избежать паники в городе. Это вынужденная и правильная мера. Здоровье граждан на первом месте.

Я за всю жизнь ничего подобного не помню. У нас часто бывают эпидемии гриппа и других заболеваний, но при этом никогда не отменялись мероприятия с большим количеством людей. Да, закрывались школы, но исключительно с целью безопасности детей. Но и вирус, который охватил уже несколько десятков стран, впервые появился.

Матчи лучше перенести на другое время, чем проводить их без зрителей, потому что футбол, в первую очередь, для болельщиков. Если команды будут играть на пустом стадионе, кому это нужно?» – сказал Лебедев.

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