Третьяк о потолке зарплат КХЛ: «В 2013 году говорили о 1,1 млрд. С тех пор уровень инфляции составил 46%»

Президент высказался мнение о введении потолка зарплат в .

«Наша задача – сохранить костяк из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх-2022, чтобы они не уехали за океан, но если кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за того, что не впишется в потолок, он вынужден будет уехать.

Сумма в 900 миллионов рублей была предложена иностранными экспертами, и экономически она мало чем обоснована.

Я против того, чтобы переплачивать игрокам, однако когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в 1,1 миллиард, шел 2013 год, с тех пор уровень инфляции составил 46%.

Считаю, что нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что размер потолка в 1,3 миллиарда рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день», – сказал Третьяк.

В ФХР считают, что без побед сборной клубный хоккей не нужен широким массам

КХЛ ввела жесткий потолок зарплат. Он в лиге с самого основания, но никогда не работал