«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»

подписал спонсорское соглашение с авиакомпанией «Уральские Авиалинии».

Контракт рассчитан сроком на 3,5 года.

«Нас связывает не только цветовая гамма, но и история. Более 70% перевозок за последние годы были произведены «Уральскими Авиалиниями». И даже чемпионский рейс Москва – Пермь – Москва. Надеемся на хорошее партнерство и совместное будущее», – сказал генеральный директор «Спартака» .

Также о сотрудничестве высказался генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Мы искренне любим и уважаем «Спартак». Это лучшая команда страны, и вот она пересеклась с одной из лучших авиакомпаний России. Думаю, это будет правильный союз.

Мы сможем предоставить качественные услуги в полетах по России и дальнему зарубежью. Надеемся, это сотрудничество позволит «Спартаку» снова стать чемпионом. И тогда мы чемпионский рейс сделаем команде в подарок.

Авиакомпания выплатит около 170 миллионов рублей? К сожалению, это коммерческая тайна. Не могу назвать сумму. Цифра разумная – все, что могу сказать», – сказал Скуратов.