Уткин о Семине: «Иконам место на стене»

Журналист Василий Уткин высказал мнение о работе тренера Юрия Семина в .

«Самым осязаемым претендентом на второе место остается «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие могут быть у «Локомотива» ресурсы? Никто не приобретен, есть новые травмированные, есть потеря Смолова.

И самое главное, что снова видим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определенный паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время.

А почему? Потому что считают, что сейчас какой-то период жизни закончится – период жизни под управлением Семина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.

Но разве можно Юрия Павловича Семина увольнять полгода, друзья мои? Юрия Павловича Семина нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч.

И все будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Юрий Палыч бедный, которому не купили игроков. Хорошо «Локомотив» сыграет – он будет чудотворцем.

Юрию Павловичу вообще везет с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Юрий Павлович – победитель, и вместе с тем он еще и чудотворец.

В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, все достается Юрию. И чудотворство, и победоносничество.

Мое мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Павлович Семин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щечки тунца», – заявил Уткин.