Лаутаро – приоритетная цель «Барсы» и «Реала». Клубы пытаются убедить аргентинца

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может сменить клуб.
22-летний аргентинец является приоритетной целью «Барселоны» и «Реала». Каталонский клуб намерен укрепить позицию «девятки» летом.
«Реал» хочет усилить острие атаки. Президент клуба Флорентино Перес, посоветовавшись с несколькими руководителями, решил сделать ставку на аргентинца.
Теперь «Барселона» и «Реал» пытаются убедить Лаутро в трансфере. Как отмечает Mundo Deportivo, в этом плане у мадридцев есть преимущество из-за недавнего конфликта в «Барсе» с участием Эрика Абидаля. В этом плане у «Реала» все спокойно.
Напомним, в контракте Лаутаро с «Интером» прописаны отступные в размере 111 миллионов евро.