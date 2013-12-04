НБА. «Индиана» выиграла у «Портленда», «Голден Стэйт» уступил «Лейкерс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Индиана» дома обыграла «Портленд». «Лейкерс» без Леброна в гостях взяли верх над прошлогодним финалистом «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харрис (34 + 7 подборов + 7 передач), Милтон (19), Хорфорд (15 + 7 подборов + 9 передач), Ричардсон (11 + 7 подборов), Робинсон (4) – старт; Коркмаз (11), Беркс (7), Тайбулл (6), Скотт (5), О’Куинн (3 + 10 подборов).
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (20 + 11 подборов), Брогдон (17 + 8 передач), Оладипо (15 + 7 подборов), Уоррен (15), Тернер (14 + 10 подборов) – старт; Дж. Холидэй (11), А. Холидэй (6), Макконнелл (6), Битадзе (2), Макдермотт (0), Сэмпсон (0).
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Галлинари (24), Гилджес-Александер (20), Пол (17 + 7 передач), Адамс (15 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Шредер (13 + 7 передач), Ноэл (10 + 7 подборов), Надер (7), Фергюсон (0), Диалло (0).
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Пул (16 + 8 передач), Ли (15), Бендер (4), Крисс (4 + 7 подборов), Грин (2) – старт; Паскалл (23), Боумэн (11 + 7 потерь), Тоскано-Андерсон (5), Луни (4), Mulder (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА никогда не была столь многообразной. Теперь нет позиций – им на смену пришли схемы