НБА. «Индиана» выиграла у «Портленда», «Голден Стэйт» уступил «Лейкерс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли четыре матча.

«Индиана» дома обыграла «Портленд». без Леброна в гостях взяли верх над прошлогодним финалистом «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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