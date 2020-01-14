«Арсенал» вылетел из ЛЕ, забив на 113-й минуте и пропустив на 119-й

«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» (1:2 д.в.) в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Канониры» сравняли счет на 113-й минуте благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга, однако пропустили второй мяч на 119-й минуте. Лондонский клуб, выигравший первый матч в Греции (1:0), не прошел в 1/8 финала турнира.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» – «Олимпиакос».
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
-
Арсенал –
Лено, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 72), Джака, Озил, Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 105), Обамеянг, Сака.
-
Олимпиакос –
Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Ба, Сиссе, Бухалакис, Камара, Ранджелович (Масурас, 77), Гильерме (Пападопулос, 117), Вальбуэна (Бруну Гашпар, 86), Эль-Араби.