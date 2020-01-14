«Арсенал» вылетел из ЛЕ, забив на 113-й минуте и пропустив на 119-й

«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» (1:2 д.в.) в домашнем ответном матче 1/16 финала .

«Канониры» сравняли счет на 113-й минуте благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга, однако пропустили второй мяч на 119-й минуте. Лондонский клуб, выигравший первый матч в Греции (1:0), не прошел в 1/8 финала турнира.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» – «Олимпиакос».

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