«Арсенал» вылетел из ЛЕ, забив на 113-й минуте и пропустив на 119-й

Теги Лига Европы УЕФА Арсенал Олимпиакос Sports.ru Юссеф Эль-Араби Пьер-Эмерик Обамеянг Пап Абу Сиссе Футбол

«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» (1:2 д.в.) в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Канониры» сравняли счет на 113-й минуте благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга, однако пропустили второй мяч на 119-й минуте. Лондонский клуб, выигравший первый матч в Греции (1:0), не прошел в 1/8 финала турнира.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» – «Олимпиакос».

Арсенал Англия – Олимпиакос Греция 1:2 (0:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 53 Сиссе, 1:1 – 113 Обамеянг, 1:2 – 119 Эль-Араби.
АрсеналЛено, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 72), Джака, Озил, Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 105), Обамеянг, Сака.
ОлимпиакосЖозе Са, Эльабделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Ба, Сиссе, Бухалакис, Камара, Ранджелович (Масурас, 77), Гильерме (Пападопулос, 117), Вальбуэна (Бруну Гашпар, 86), Эль-Араби.
Предупреждения:
Ба (20), Камара (58).

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