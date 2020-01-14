«Наполи» ждет предложений по Кулибали от «МЮ», «Баварии» и «Эвертона»

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Руководство «Наполи» рассчитывает, что сразу несколько европейских клубов летом попробуют подписать защитника Калиду Кулибали.

28-летний футболист из Сенегала приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро. Считается, что это намек на его переход в «ПСЖ».

Однако владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис надеется, что предложения о трансфере Кулибали сделают также «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали с неаполитанцами прописана опция выкупа за 150 млн евро. Она начинает действовать в июне 2020 года и только для клубов не из Италии.

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