«Наполи» ждет предложений по Кулибали от «МЮ», «Баварии» и «Эвертона»

Руководство рассчитывает, что сразу несколько европейских клубов летом попробуют подписать защитника Калиду Кулибали.

28-летний футболист из Сенегала приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро. Считается, что это намек на его переход в .

Однако владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис надеется, что предложения о трансфере Кулибали сделают также , «Бавария» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали с неаполитанцами прописана опция выкупа за 150 млн евро. Она начинает действовать в июне 2020 года и только для клубов не из Италии.