Спор WADA и РУСАДА в арбитражном суде не будет публичным и пройдет не раньше конца апреля

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Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между РУСАДА и WADA не будут публичными.

Причина тому – несогласие сторон по нескольким вопросам.

На слушания назначены три арбитра: Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия), Хамид Гарави (Франция/Иран).

Сообщается, что все предварительные процедуры по слушаниям будут проходить до середины апреля 2020 года. Таким образом, сами слушания состоятся не раньше конца апреля.

Также CAS разрешил Международным олимпийскому и Паралимпийскому комитетам (МОК и МПК), Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России (ОКР и ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF), а также некоторым отдельным российским спортсменам выступить в суде в качестве третьей стороны.

9 декабря 2019-го WADA отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляцию с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА подало апелляцию в CAS на это решение.

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