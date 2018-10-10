Реванш Уайлдер – Фьюри собрал 800-850 тысяч платных трансляций

Стали известны предварительное количество проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером.

Сообщается, что удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций. Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.

Третий бой с Фьюри – конец карьеры для Уайлдера

Деонтей Уайлдер: «К третьему раунду мои ноги были настолько ватные, что даже если бы Фьюри просто постучал по мне, я бы упал»