Реванш Уайлдер – Фьюри собрал 800-850 тысяч платных трансляций

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Стали известны предварительное количество проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером.

Сообщается, что удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций. Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.

Третий бой с Фьюри – конец карьеры для Уайлдера

Деонтей Уайлдер: «К третьему раунду мои ноги были настолько ватные, что даже если бы Фьюри просто постучал по мне, я бы упал»

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