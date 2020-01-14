«МЮ», «Интер», «Рома», «Севилья», «Байер», «Вулверхэмптон» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала ЛЕ

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Определились почти все команды, преодолевшие этап 1/16 финала Лиги Европы.

Борьбу за трофей продолжат «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома», «Вольфсбург», «Севилья», «Байер», «Вулверхэмптон», «Шахтер», «Истанбул», «Копенгаген», «Базель», «Хетафе», ЛАСК, «Рейнджерс» и «Олимпиакос».

Завершили выступление в турнире «Арсенал», «Порту», «Эспаньол», «Аякс», «Бенфика», «Селтик», «Брюгге», «Лудогорец», «Мальме», АЗ, «Гент», АПОЭЛ, ЧФР, «Брага» и «Спортинг».

Игра между «Ред Буллом» и «Айнтрахтом» перенесена на завтра.

Жеребьевка состоится в пятницу, 28 февраля. 

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