«МЮ», «Интер», «Рома», «Севилья», «Байер», «Вулверхэмптон» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала ЛЕ

Определились почти все команды, преодолевшие этап 1/16 финала Лиги Европы.
Борьбу за трофей продолжат «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома», «Вольфсбург», «Севилья», «Байер», «Вулверхэмптон», «Шахтер», «Истанбул», «Копенгаген», «Базель», «Хетафе», ЛАСК, «Рейнджерс» и «Олимпиакос».
Завершили выступление в турнире «Арсенал», «Порту», «Эспаньол», «Аякс», «Бенфика», «Селтик», «Брюгге», «Лудогорец», «Мальме», АЗ, «Гент», АПОЭЛ, ЧФР, «Брага» и «Спортинг».
Игра между «Ред Буллом» и «Айнтрахтом» перенесена на завтра.
Жеребьевка состоится в пятницу, 28 февраля.